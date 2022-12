Russia-Ucraina: ministero Difesa Mosca, offensiva procede nella regione di Artemovsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe russe nella direzione di Donetsk stanno conducendo con successo operazioni offensive nella regione di Artemovsk. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, in un briefing con la stampa. "Nella direzione di Donetsk, le truppe russe stanno conducendo con successo operazioni offensive nell'area della città di Artemovsk della Repubblica popolare di Donetsk", ha detto Konashenkov. Secondo il rappresentante del :inistero della Difesa russo, unità ucraine e "l'equipaggiamento del nemico" sono stati eliminati. "A seguito dei danni da fuoco e delle azioni delle truppe russe, più di 50 militari ucraini e sei veicoli corazzati da combattimento delle Forze armate ucraine sono stati distrutti in questa direzione in un giorno", ha aggiunto. (Rum)