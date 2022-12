Terzo Polo: Renzi, federazione con Azione entro 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da qui al 2024 dobbiamo continuare il percorso di federazione con Azione, ma fare subito un partito unico ha degli aspetti positivi ma anche degli aspetti negativi, perché non prendi subito le potenzialità di questo progetto. Se facciamo un percorso di federazione, questo vuol dire che la federazione avrà il compito di rappresentare il nostro disegno europeista, con i gruppi parlamentari in Italia e in Europa, e come Italia viva possiamo creare occasioni di crescita". Lo ha affermato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, durante il suo intervento iniziale all'assemblea nazionale di Italia Viva. "So che in alcune parti del territorio ci sono alcuni fra noi e Azione che pensano di fare una gara di tesseramento, non è questa la gara. Se tu ti metti nella logica di prendere una tessera in più, non hai capito niente. Va trovato un criterio diverso, cioè legare il tesseramento a un grande progetto politico e culturale basato sui contenuti" ha spiegato Renzi. (Rem)