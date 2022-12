Energia: fonti stampa, Opec+ raccomanda mantenimento attuale livello di produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alleanza Opec+ (formata dai Paesi Opec e dai produttori al di fuori del Cartello guidati dalla Russia) ha raccomandato oggi ai Paesi membri, nel corso di una riunione, di mantenere l'attuale livello di produzione. Lo riferiscono diversi media internazionali citando fonti presenti alla riunione. La decisione di tipo conservativo è stata presa a causa della forte incertezza sul mercato per via della guerra in Ucraina e dai timori di una recessione globale. (Geb)