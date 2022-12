Cultura: l’Arabia Saudita lancia per l’industria del cinema le vestigia del passato di AlUla e la sua città del futuro Neom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal passato al futuro. Da AlUla a Neom. Per la sua rinascente industria cinematografica – e per quella internazionale – l’Arabia Saudita lancia due set eccezionali presentati al Red Sea International Film Festival in corso a Gedda. Hanno caratteristiche opposte, ma altrettanto affascinanti e uniche. AlUla, nel nord-ovest del Paese, è un’area di 22mila chilometri quadrati di deserto, massicci rocciosi e oasi che è anche un vero museo a cielo aperto perché comprende i resti di antiche civilizzazioni all’incrocio tra la via della seta e la via dell’incenso in uno scenario che ricorda la Monument Valley statunitense, ma che racchiude un gioiello archeologico come Hegra, la città del Nabatei, con le sue case e i suoi templi scavati nella roccia rossa come a Petra, in Giordania, ma ancora più spettacolare. Neom, invece, è in costruzione nella provincia settentrionale di Tabuk e sarà la prima “città verticale” del mondo: lunga 170 chilometri, larga soltanto 200 metri e alta altrettanto (il progetto non a caso si chiama “The Line”) racchiusa in una struttura di vetro che, all’esterno, sarà riflettente come uno specchio per integrarsi con la natura. (segue) (Res)