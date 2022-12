Cultura: l’Arabia Saudita lancia per l’industria del cinema le vestigia del passato di AlUla e la sua città del futuro Neom (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Nel “set” di AlUla sono stati già girati due film statunitensi e uno saudita e altre riprese sono in corso. Un successo notevole se si pensa che sono soltanto due anni che è nata l’idea di utilizzare quest’area per la cinematografia con la realizzazione di veri e propri studios. AlUla, inoltre, è la prima località dell’Arabia Saudita che è stata dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’umanità e già da qualche anno è al centro di una capillare politica di promozione turistica con la costruzione di strutture ricettive di alto livello che possono essere usate anche per ospitare attori e troupes. Tra i film statunitensi girati ad AlUla c’è anche “Kandahar” del regista Ric Roman Waugh. Il cinema, oltre a essere un nuovo business per questa regione, è uno strumento per farla conoscere e per sviluppare il turismo che è uno dei principali obiettivi compresi nel programma Vision 2030 elaborato dall’Arabia Saudita per lo sviluppo del Paese “proiettato nel futuro nel rispetto della tradizione e della sua storia”. (segue) (Res)