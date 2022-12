Cultura: l’Arabia Saudita lancia per l’industria del cinema le vestigia del passato di AlUla e la sua città del futuro Neom (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Della proiezione nel futuro Neom è di sicuro l’esempio più clamoroso. Questo nuovo concetto di sviluppo urbano lineare prevede di ospitare una popolazione residente di 9 milioni di persone in un’area costruita che sarà soltanto di 34 chilometri quadrati perché la sua lunghezza totale raggiungerà i 170 chilometri ma su una larghezza di appena 200 metri. Una città a impatto zero, priva di strade e di auto, servita soltanto da mezzi di trasporto comuni con accesso a tutte le strutture essenziali in cinque minuti a piedi e con un transito end-to-end in soli 20 minuti con un treno ad alta velocità. E, fuori, con tutta la natura a disposizione: dalla costa del Mar Rosso, con le spiagge e la barriera corallina, fino alla Jabal Al Lawz, una montagna di 2600 metri altezza, passando per le sabbie del deserto e il canyon Al Shaqq. Una specie di grande muraglia cinese in versione da fantascienza. “The Line”, appunto. E anche in questo progetto, che ormai è in fase in avanzata costruzione, c’è un capitolo dedicato alla produzione cinematografica che è stato presentato con uno stand dedicato al Red Sea International Film Festival in corso a Gedda. (Res)