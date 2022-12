Giustizia: Renzi, attacco a ministro Nordio ingiustificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In queste ore "sta arrivando un attacco al ministro della Giustizia Carlo Nordio solo perché ha detto che 'faremo ispezione e vedremo se i fatti che Renzi denuncia sono veri o no'. È bastato che dicesse questo, e non che Renzi ha ragione, per far partire l'Anm, la redazione del Fatto, un pezzo del Csm. Hanno iniziato in via preventiva a dire a Nordio cosa sta facendo. Ma la domanda che abbiamo fatto a Nordio non riguarda me: se c'è una sentenza di Corte di Cassazione che dice che questo materiale lo devi distruggere e non trattenere, può il Pm dire 'me ne sbatto della Corte di Cassazione e far girare quel materiale?'. È tutta lì la domanda. Le sentenze della Cassazione valgono solo per i cittadini o anche per i Pm?". Lo ha affermato oggi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, durante il suo intervento all'apertura dell'assemblea nazionale di Italia Viva. (segue) (Rem)