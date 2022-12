Giustizia: Renzi, attacco a ministro Nordio ingiustificato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al momento in cui è partita Italia Viva - ha sottolineato Renzi -, è partito anche un periodo complicato dal punto di vista giudiziario. Non avevo mai ricevuto un avviso di garanzia, adesso faccio la collezione". "Io devo dividere questa vicenda dalla mia storia personale e lo faccio perché ho capito in questi tre anni che per difendersi non basta essere puliti: bisogna avere soldi e pagare per i ricorsi. Avere visibilità e fare battaglia mediatica" ha chiosato il leader di Italia Viva. (Rem)