Vigili fuoco: Gasparri (FI), grazie per il loro lavoro, il sacrifico e l’altruismo

20 luglio 2021

- "Nel giorno della festa della loro Patrona, Santa Barbara, voglio esprimere i miei auguri e un pensiero particolare di ringraziamento nei confronti dei Vigili del fuoco. Sempre presenti in prima linea per fronteggiare le emergenze nel nostro Paese, anche in questi giorni di tragedia sono stati protagonisti di grandi gesti di generosità, altruismo e solidarietà. Donne e uomini che meritano maggiori risposte, anche dalla politica, che sono certo, questo governo e questa maggioranza potranno e sapranno conferire per dare finalmente un concreto segnale di riconoscenza per quanto l’Italia riceve ogni giorno dal loro lavoro". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato.(Rin)