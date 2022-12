Israele-Bahrein: presidente Herzog incontra re Hamad durante la sua visita a Manama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Israele, Isaac Herzog, ha incontrato il re del Bahrein, Hamad bin Isa al Khalifa, dopo il suo arrivo a Manama per una visita ufficiale. Lo rende noto il quotidiano israeliano “Times of Israel”, secondo il quale è il primo viaggio di un presidente israeliano nel Regno. Al loro arrivo a Manama, Herzog e la moglie Michal sono stati accolti dal ministro degli Esteri del Bahrein Abdullatif bin Rashid al Zayani e dall’ambasciatore bahrenita nello Stato ebraico, Khaled Yousif al Jalahma. Domani il presidente israeliano si recherà negli Emirati Arabi Uniti per incontrare l’omologo Mohammed bin Zayed Al Nahyan e partecipare all’Abu Dhabi Space Debate. “Il viaggio è un messaggio di pace nella regione”, aveva affermato il presidente israeliano prima della sua partenza. "Un altro passo storico nel rapporto tra Israele e gli Stati arabi che hanno firmato gli Accordi di Abramo, con la speranza che sempre più paesi possano entrare nel cerchio della pace con lo Stato di Israele", ha detto Herzog.(Res)