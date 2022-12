Grecia: ministro Dendias domani in Kazakhstan per colloqui con Tokayev e omologo Tileuberdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, è partito alla volta del Kazakhstan per una visita ufficiale. Ad Astana Dendias sarà ricevuto dal presidente, Kassym-Jomart Tokayev e dall'omologo e vicepremier, Mukhtar Tileuberdi. Al termine dei colloqui, rifersice il dicastero degli Esteri greco, i due ministri dovrebbero firmare un memorandum di cooperazione delle Accademie diplomatiche. A seguire ci saranno dichiarazioni congiunte alla stampa. La visita si concluderà con l'incontro del capo della diplomazia di Atene con il direttore dell'Astana International Financial Center, Kairat Kelimbetov, con cui dovrebbe discutere del rafforzamento delle relazioni bilaterali in tutti i settori nonché questioni di interesse globale e regionale. (Gra)