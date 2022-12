Legge bilancio: Renzi, vorrei manovra credibile, non benzina e sigarette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei potessimo fare una manovra di bilancio credibile. La legge di bilancio si può sintetizzare in due parole: benzina e sigarette. È aumentata la benzina perché non c'è più lo sconto voluto da Mario Draghi, è finita la pacchia ora la benzina si paga di più. Sulla legge di bilancio continuiamo a votare no". Lo ha affermato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, durante il suo intervento iniziale all'assemblea nazionale di Italia Viva. (Rem)