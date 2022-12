© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre rilanciare con forza un progetto federalista europeo". Lo ha detto la deputata del Partito democratico Elly Schlein nel corso dell'evento 'Parte da Noi' in corso al Monk, a Roma. "Per fortuna c'è stato un risveglio dopo la pandemia con il Next Generation Eu", ha aggiunto. (Rin)