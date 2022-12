© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Meloni dice no al Mes perchè c'entra la Troika, ma le condizionalità imposte dal Mes sono decisamente inferiori rispetto ad altre. Vogliamo andare in un sistema dove l'Europa non venga considerata come un problema, ma come la salvezza del nostro futuro". Lo ha affermato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, durante il suo intervento iniziale all'assemblea nazionale di Italia Viva. (Rem)