Clima: Schlein (Pd), destra non vede emergenza, serve legge per transizione giusta

- "La destra non vede l'emergenza climatica". Lo ha detto la deputata del Partito democratico Elly Schlein nel corso dell'evento 'Parte da Noi' in corso al Monk, a Roma. "Giorgia Meloni è andata alla Cop27 ha fatto il suo compito scritto e poi in Italia liberalizza le trivelle. Serve una legge sul clima" per una "transizione giusta che accompagni le fasce più fragili", ha spiegato per poi chiedere: "Basta a sussidi ambientalmente dannosi".(Rin)