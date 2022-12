Roma: minorenni alla guida senza patente ma con droga, madre informata picchia agenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla guida senza patente ma ben forniti i hashish e quando la madre lo scopre, aggredisce gli agenti di polizia. Accade nel quartiere Centocelle di Roma nella notte tra mercoledì e giovedì, quando gli agenti di polizia fermano per controllo una Fiat 500 con tre giovani a bordo: tutti minorenni e tutti senza patente, compreso il giovane alla guida dell’auto presa a noleggio. Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno trovato all’interno della vettura un panetto di hashish dl peso di un etto. Inevitabile, quindi, la perquisizione delle abitazioni dei tre giovani. In una di esse, però, la mamma di uno dei ragazzi, informata della droga nell’auto, si è scagliata contro gli agenti finendo in manette per resistenza e lesione a pubblico ufficiale. I tre ragazzi, invece, sono stati denunciati alla procura minorile mentre, il guidatore, anche per guida senza patente.(Rer)