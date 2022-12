Lombardia 2023: Renzi, se Majorino ticket con Moratti si vince dopo 30 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'allergia alla vittoria che ha condizionato il Pd alle politiche 2022, ha contagiato il Pd lombardo, ma se domani mattina un momento di rinsavimento porta Majorino a dire 'ok faccio il vicepresidente della Moratti', in Lombardia si vince dopo 30 anni". Lo ha affermato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, durante il suo intervento iniziale all'assemblea nazionale di Italia Viva. "È evidente - ha poi proseguito Renzi - che Letizia Moratti non sia espressione della politica di sinistra. Sappiamo chi è Letizia Moratti, ma sappiamo anche che ha preso le distanze da Fontana e Salvini". "Gli amici del Pd lombardo lo sanno, ma io non credo che con questo appello il Pd lombardo si fermerà, ma ci provo fino all'ultimo" ha rimarcato il leader di Italia Viva. "Il ticket Majorino-Moratti ci fa vincere la partita, ma se fa schifo vincere allora tenete Majorino" ha concluso Renzi.(Rem)