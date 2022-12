© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rivolgo un appello alla comunità democratica: siamo qui per ascoltarvi e per ricostruire insieme". Lo ha detto la deputata del Partito democratico Elly Schlein nel corso dell'evento 'Parte da Noi' in corso al Monk, a Roma. Sul congresso "siamo schiacciati da settimane sui nomi", ha osservato per poi annunciare: "Mi rimetto in viaggio con zaino e taccuino per ascoltare la base, i circoli". (Rin)