- "Siamo qui non per fare nuova corrente, ma per lanciare un'onda di partecipazione". Lo ha detto la deputata del Partito democratico Elly Schlein nel corso dell'evento 'Parte da Noi' in corso al Monk, a Roma. "Non ci saranno mai gli schleiniani", ha ironizzato. (Rin)