Lombardia 2023: Majorino, grazie a Schlein per in bocca al lupo, oggi più che mai possiamo farcela

- "Grazie a Elly Schlein per il messaggio di in bocca al lupo che mi ha rivolto questa mattina. È per me da tempo una grande amica e contraccambio volentieri. Pubblicamente rinnovo quanto le ho espresso ieri. Vicinanza e solidarietà per l'orribile gesto di cui è stata vittima sua sorella e la sua famiglia ad Atene. E mi spiace che Elly sia finita sotto protezione”. Lo afferma in una nota il candidato del centrosinistra alla presidenza di Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino. “Il grazie a Elly va a tutte le amiche e gli amici che da tutta Italia da ieri mi stanno facendo giungere incoraggiamenti per la sfida lombarda. Oggi più che mai dico: possiamo farcela. Ieri ho delineato una parte del programma della nostra grande squadra. Lo stiamo scrivendo insieme con le forze della coalizione. La mia è e sarà una campagna corale, saremo positivamente ossessionati da un'idea: quella che in Lombardia si deve cambiare”. (Com)