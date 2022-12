Pd: Schlein a Renzi, ammicca a destra, non ci dica come ricostruire sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Matteo Renzi "va merito di aver spinto me e tanti altri fuori dal Pd con scelte scellerate e una gestione arrogante". Lo ha detto la deputata del Partito democratico Elly Schlein nel corso dell'evento 'Parte da Noi' al Monk di Roma. "Con le sue scelte ha lasciato macerie e se n'è andato a fare altro. Non ci faremo dire da chi in Parlamento sta ammiccando alla destra come ricostruire la sinistra", ha avvertito Schein. (Rin)