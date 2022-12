Indonesia: dichiarata massima allerta dopo eruzione vulcano sull’isola di Java

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’Indonesia hanno dichiarato lo stato di massima allerta dopo l’eruzione del vulcano Semeru, nell’est dell’isola di Java. Secondo l’agenzia meteorologica giapponese il fumo fuoriuscito dalla bocca del vulcano ha raggiunto i 15 chilometri. L’agenzia sta monitorando la possibilità di una tsunami, ma non segnala per ora cambiamenti significativi del livello di marea nei punti di osservazione in Giappone e all'estero. Nel frattempo, procede l'evacuazione delle persone che vivono nei pressi del vulcano, fa sapere l'agenzia per la mitigazione dei disastri indonesiana.(Git)