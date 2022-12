Vietnam: presidente Nguyen Xuan Phuc inizia oggi visita in Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, inizia oggi una visita di Stato in Corea del Sud, su invito dell’omologo Yoon Suk-yeol. I due Paesi hanno stabilito rapporti diplomatici nel 1992 e hanno elevato la loro relazione a partnership onnicomprensiva nel 2002 e a partnership strategica onnicomprensiva nel 2009. L’anno scorso la Corea del Sud è stata il terzo partner commerciale del Vietnam, dopo la Cina e gli Stati Uniti, con un interscambio di 78 miliardi di dollari, aumentato del 18,2 per cento su base annua. Nei primi nove mesi di quest’anno sono stati raggiunti 66,8 miliardi di dollari, il 18,2 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2021. A settembre risultavano attivi in Vietnam 9.438 progetti sudcoreani, per un valore complessivo di 80,5 miliardi di dollari. Seul ha fornito a Hanoi assistenza allo sviluppo per 500 milioni di dollari. Oltre 763 mila sudcoreani hanno visitato il Vietnam da gennaio a novembre. (Fim)