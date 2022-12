Spagna: sondaggio, Pp vincerebbe elezioni con il 29,1 per cento ma senza maggioranza assoluta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si votasse oggi in Spagna, il Partito popolare (Pp) vincerebbe le elezioni con il 29,1 per cento delle preferenze davanti al Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) al 25,9 per cento. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio di Sigma Dos per il quotidiano "El Mundo" che rileva una perdita di slancio per la formazione conservatrice guidata da Alberto Núnez Feijóo che per la prima volta dalla fine di giugno è sotto il 30 per cento, mentre il partito sovranista Vox guadagna consensi attestandosi al 14,9 per cento. Con queste previsioni, il blocco di destra composto da Pp e Vox non riuscirebbe a raggiungere i 175 seggi necessari per la maggioranza assoluta al Congresso dei deputati. Il loro totale, infatti, sarebbe compreso tra 170 e 172, abbastanza prevedibilmente per Feijóo, tuttavia, per essere investito al secondo turno, quando è necessaria solo la maggioranza semplice. (segue) (Spm)