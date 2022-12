Sicilia: Schifani su Corte conti, non c'è 'buco', contestato decreto legislativo governo Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Corte dei conti non ha contestato la Sicilia, ma ha impugnato un decreto legislativo firmato dal presidente del Consiglio e dal capo dello Stato nel 2019, contestandone la legittimità davanti alla Corte costituzionale. Il decreto numero 159 che all'articolo 7 consente di spalmare l'eventuale debito in 10 anni. Sostiene invece la Corte che bisognerebbe farlo in 3 anni. In questo caso nascerebbe la necessità di coprire 866 milioni, ma non è un buco". Lo ha detto in una intervista al "Corriere della Sera" il governatore della Sicilia Renato Schifani, che conclude: "Mi chiedo come mai la Corte dei conti non abbia impugnato la norma l'anno scorso. Se la ritiene incostituzionale, poteva farlo ben prima del mio arrivo". (Rin)