- "Non lo so" se vincendo Bonaccini la segreteria è possibile che torni anche Matteo Renzi, "ma so che dovremmo guardare avanti e non tornare indietro". Lo ha detto il deputato del Partito democratico, già ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a "Il caffè della domenica" su Radio24. (Rin)