Ucraina: direttrice intelligence Usa, combattimenti a ritmo ridotto continueranno nei prossimi mesi

- I combattimenti in Ucraina continueranno a un ritmo ridotto nei prossimi mesi, ma ciò non fiaccherà la resistenza delle forze ucraine. Lo ha dichiarato la direttrice dell'intelligence nazionale (Dni) degli Stati Uniti, Avril Haines, parlando ieri al Reagan National Defense Forum in California. “Stiamo già assistendo ad una sorta di riduzione del ritmo del conflitto e prevediamo che sarà probabilmente ciò che vedremo nei prossimi mesi”, ha detto Haines. Per la direttrice dell’intelligence Usa sia gli ucraini che i russi cercheranno di prepararsi a una controffensiva dopo l’inverno. “Nutriamo un discreto scetticismo sul fatto che i russi saranno effettivamente preparati a farlo, mentre sono più ottimista per quanto riguarda gli ucraini”, ha affermato. Quanto alla resistenza degli ucraini Haines ha detto che nonostante gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche e civili “non vediamo alcuna prova che (la resistenza degli ucraini) sia stata minata fino a questo momento”. (Was)