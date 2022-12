Ue-Usa: parlamentare Lange, Bruxelles dovrà presentare reclamo all'Omc per legge su inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea e gli Stati Uniti non saranno più in grado di accordarsi sulla situazione relativa ai sussidi di Washington alle società statunitensi motivo per il quale Bruxelles dovrà presentare un reclamo all'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Lo ha detto il presidente della commissione per il Commercio del Parlamento europeo, Bernd Lange, in una intervista alle testate dell'editore tedesco “Funke Mediengruppe”. "Il mio pensiero è che i negoziati tra l'Ue e gli Stati Uniti non saranno in grado di concordare piccoli cambiamenti nell'attuazione dell'Ira (Inflation Reduction Act, la legge introdotta dall'amministrazione del presidente Joe Biden). La struttura di base dell'Ira rimarrà. A questo proposito, è necessario che l'Ue presenti rapidamente un reclamo nei prossimi mesi all'Omc", ha affermato il parlamentare europeo. "Così, otterremo chiarezza sul fatto che le azioni degli Stati Uniti sono chiaramente incompatibili con le regole dell'Omc", ha affermato ancora Lange. Allo stesso tempo, a suo avviso, l'Ue "dovrebbe aumentare il sostegno alla sua industria". "Dovremmo anche studiare se e come ridurre i prezzi dell'energia per l'industria. Al momento sono 10 volte più alti che negli Stati Uniti", ha concluso il parlamentare europeo tedesco. (Geb)