Santa Barbara: La Russa, deferente pensiero ai caduti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In occasione delle celebrazioni di Santa Barbara, patrona della Marina militare e dei Vigili del fuoco e protettrice di artiglieri e genieri dell'Esercito, desidero rivolgere la mia sincera gratitudine a tutti coloro che ogni giorno con grande coraggio sono al servizio della Nazione e della nostra incolumità. Il loro è un compito di altissima responsabilità e il prezioso e importante contributo che svolgono per la collettività e il bene della Patria non sarà mai dimenticato. Un deferente pensiero, infine, va ai caduti, a coloro che hanno sacrificato la propria vita per il bene altrui". Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa. (Rin)