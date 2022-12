Ucraina: Zelensky, a Donetsk situazione più dolorosa, stiamo rafforzando presenza a Luhansk e Kharkiv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avuto una riunione con i vertici militari del Paese per fare un punto della situazione sul campo. "Nella regione di Donetsk – Bakhmut, Soledar – ora, come prima, è lo (scacchiere) più caldo, il più doloroso. Facciamo di tutto per aiutare i nostri ragazzi lì. Tutti lì meritano la massima gratitudine", scrive Zelensky su Telegram. Nella regione di Luhansk e di Kharkiv "stiamo rafforzando le nostre forze", ha aggiunto. "A sud continuiamo a cancellare le capacità degli occupanti" mentre al confine "stiamo rafforzando l'intero perimetro", ha proseguito il presidente ucraino. Inoltre il capo di Stato ha assicurato che Kiev sta preparando "nuovi eventi" per dicembre e gennaio per promuovere la politica estera del Paese. Saranno "passi molto potenti" e la "posizione dell'Ucraina sarà ascoltata, gli interessi dell'Ucraina saranno realizzati nonostante tutto".(Kiu)