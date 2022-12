Natale: Coldiretti, niente festa a tavola per milioni di poveri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con i poveri in aumento per le prossime feste del 12 per cento rispetto all’anno precedente è positiva la decisione del Governo di istituire in manovra un fondo di 500 milioni per il 2023 per sostenere gli acquisti di prodotti alimentari di prima necessità destinato ai soggetti con Isee non superiore a 15 mila euro", ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che "è importante anche la solidarietà di cittadini ed imprese e per questo con la Spesa sospesa abbiano voluto dare un segno tangibile della solidarietà degli agricoltori verso le fasce più deboli della popolazione più colpite dalle difficoltà economiche". (Com)