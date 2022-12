Libia: inviato Onu, annullato incontro di oggi a Zintan tra presidente parlamento e capo senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro previsto per oggi nella città-Stato libica di Zintan tra il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia, nell'est del paese, Aguila Saleh e il presidente dell'Alto consiglio di Stato, Khaled al Mishri, non potrà avere luogo per ragioni logistiche e “al di fuori del nostro controllo”. Lo ha reso noto l’inviato delle Nazioni Unite, Abdoulaye Bathily, in una dichiarazione. “Dal mio arrivo in Libia, ho invitato gli attori politici ad accelerare le discussioni sulla via da seguire nel processo politico e a creare le condizioni per lo svolgimento di elezioni libere ed eque, sulla base di un solido fondamento costituzionale”, ha spiegato l’inviato Onu, ricordando di aver “fortemente incoraggiato i leader libici a tenere riunioni nel Paese”. Bathily ha ricordato che Saleh e Al Mishri si erano precedentemente accordati sulla possibilità di un incontro sotto gli auspici delle Nazioni Unite con l'unico scopo di avviare un processo verso lo svolgimento delle elezioni. “Esorto tutte le istituzioni libiche a impegnarsi nel dialogo alla ricerca di una soluzione e all'accelerazione degli sforzi in corso. Esorto inoltre l’Alto consiglio di Stato e la Camera dei rappresentanti a concordare un luogo e una data reciprocamente accettabili per il loro incontro, che dovrebbe presentare proposte concrete”, ha concluso l’inviato Onu.(Lit)