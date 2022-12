Ucraina: Dipartimento Difesa Usa, aiuti a Kiev a rischio se Congresso approva bilancio provvisorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti potrebbero sospendere gli aiuti all’Ucraina se il Congresso dovesse approvare un budget di finanziamento annuale provvisorio. È l’allarme lanciato dai funzionari del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Secondo documenti riservati ottenuti dal quotidiano statunitense “Politico” una risoluzione annuale provvisoria taglierebbe i finanziamenti per il Dipartimento della Difesa di 29 miliardi di dollari, o del 3,7 per cento, rispetto alla richiesta del presidente Joe Biden per l'anno fiscale 2023. Il Congresso ha fino al 16 dicembre per concludere un accordo sul finanziamento per l'intero anno ma, scrive “Politico”, è ampiamente previsto che approvi un budget di finanziamento a breve termine per continuare i negoziati. Una risoluzione provvisoria, si legge nei documenti visionati dal quotidiano, taglierebbe quasi 5 miliardi di dollari di finanziamenti per modernizzare il comparto nucleare, in un momento in cui la Cina sta lavorando per espandere il proprio arsenale. Fermerebbe anche l'approvvigionamento del nuovo aereo da combattimento B-21 Raider. Ma soprattutto, gli alti funzionari della Difesa temono che possano venire sospesi gli aiuti militari all’Ucraina, che provengono dal budget di base del dipartimento, incluse le munizioni. A rischio anche le operazioni di miglioramento di alcuni mezzi militari che l’esercito statunitense sta donando all’Ucraina, come il carro armato Abrams e l'obice trainato a lungo raggio M777. (Was)