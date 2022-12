Iran: procuratore generale annuncia lo scioglimento della polizia morale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo due mesi e mezzo di proteste di massa l’Iran ha abolito la polizia morale. Lo ha reso noto il procuratore generale Mohammad Jafar Montazeri in una dichiarazione diffusa dall’agenzia di stampa “Isna”. "La polizia morale non ha nulla a che fare con la magistratura ed è stata abolita”, ha detto il procuratore generale. Le proteste in corso nel Paese da metà settembre sono scoppiate in seguito alla morte della 22enne curda Mahsa Amini, deceduta lo scorso 16 settembre a seguito del suo arresto da parte della polizia morale iraniana per non aver indossato il velo in modo corretto.(Res)