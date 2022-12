Ue: Breton, reagire a "minacce protezionistiche" come legge su inflazione Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'Unione europea deve reagire alle "minacce protezionistiche" che arrivano dall'esterno, in particolare dalla legge sull'inflazione introdotta dall'amministrazione presidenziale degli Stati Uniti, il cosiddetto "Inflation Reduction Act" (Ira). Lo afferma il commissario europeo per il Mercato interno e l'Industria, Thierry Breton, in una intervista al settimanale francese "Le Journal du dimanche". Partendo dal ruolo della visita che il presidente francese, Emmanuel Macron, ha svolto negli Stati Uniti, l'ex ministro delle Finanze di Parigi ne ha rimarcato l'importanza non solo per la Francia ma per l'intera Europa. "Tutte le imprese europee, industriali in particolare, da diverse settimane esprimono serie preoccupazioni per l'Inflation Reduction Act e le sue conseguenze per l'Unione europea. Il presidente della Repubblica ha trasmesso questo messaggio al presidente degli Stati Uniti", ha affermato Breton secondo cui l'Ira è una "legge fondamentale per la transizione verde negli Stati Uniti" su cui "il presidente Biden è stato coinvolto in prima persona in questo voto, cruciale nel periodo delle elezioni di metà mandato". "Ma la mia responsabilità è la competitività europea. Non sono ingenuo. Nell'ambito delle mie funzioni di commissario europeo per il Mercato interno, noto che questo piano porta a distorsioni della concorrenza a spese delle imprese dell'Unione europea", ha proseguito Breton.