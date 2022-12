Ue: Breton, reagire a "minacce protezionistiche" come legge su inflazione Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario Ue ha sottolineato due punti critici della legge sull’inflazione approvata negli Stati Uniti. Il primo riguarda i sussidi previsti per veicoli elettrici e batterie che “sarà riservato solo alle aziende che producono sul suolo di Stati Uniti, Messico e Canada. Le imprese europee ne saranno escluse”. E si tratta “dunque di protezionismo”, ha ricordato Breton citando le parole dell'ex direttore dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), Pascal Lamy. Il secondo motivo di preoccupazione, invece, riguarda i massicci aiuti concessi a settori chiave per la transizione verde e digitale, ovvero quello tecnologico, delle energie rinnovabili o ancora dell’idrogeno. “Anche questo aiuto sarà disponibile solo per le società basate negli Stati Uniti. Mentre coloro che sarebbero tentati di stabilirsi lì per beneficiarne potrebbero anche ricevere sussidi di funzionamento per diversi anni”, ha chiarito Breton. Per questo motivo, il commissario europeo chiede la creazione di un "fondo di sovranità europeo per sostenere i progetti industriali" in risposta alle sfide esterne all’Unione. (Frp)