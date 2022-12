Roma: fermato in via Bravetta con 4,4 chili di hashish, arrestato 25enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era alla guida di un’auto e, fermato e controllato dagli agenti del XIV Distretto Primavalle è stato trovato in possesso di 4,4 chili di hashish. A finire in manette è stato un egiziano di 25 anni fermato in via Bravetta al termine di una indagine sul suo conto. Il giovane, una volta identificato è risultato sprovvisto della patente di guida e con indosso un coltello a serramanico, inoltre, nella successiva perquisizione all'interno della autovettura sono stati rinvenuti 4,4 chili di hashish. Ultimati gli atti lo straniero è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti nonché per il possesso del coltello. Dopo la convalida per il giovane è stata disposta la custodia cautelare agli arresti domiciliari. Ulteriori 7 persone, sono state arrestate in diverse operazioni e zone della capitale, dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del IX Distretto Esposizione, del III Distretto Fidene Serpentara e dei commissariati Viminale e San Basilio con il sequestro di circa 150 grammi di sostanza stupefacente e circa 500 euro.(Rer)