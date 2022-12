Legge Bilancio: Usif, governo passi da promesse elettorali a fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo con dispiacere che nella Manovra finanziaria non sono presenti interventi per il comparto Difesa e Sicurezza. Siamo dispiaciuti e amareggiati perché nessuna risorsa, contrariamente ai roboanti proclami elettorali, sarà destinata per assicurare il rispetto della legalità e il diritto dei cittadini alla sicurezza. Agli operatori delle Forze armate e delle Forze di polizia si chiede sempre il massimo impegno, in ogni circostanza, per garantire e soddisfare gli interessi della collettività e la difesa stessa del Paese, impegni i quali non si sottraggono mai. Ma tale impegno non viene riconosciuto nei fatti, nemmeno dal nuovo governo. L'Usif, quale sindacato dei finanzieri che per sua natura è da sempre aperto al confronto costruttivo tra le parti, al fine di garantire alle donne e agli uomini in divisa la giusta dignità per chi opera da sempre per la tutela e la sicurezza della nazione, auspica che il Governo metta in atto, quanto prima, quella serie di riforme dedicate e gli opportuni e non ulteriormente procrastinabili interventi economici volti al sostegno e investimento del Comparto e di tutto il suo personale. dando così seguito alle promesse elettorali". Lo dichiara, in una nota, Vincenzo Piscozzo, segretario generale dell'Unione sindacale italiana finanzieri (Usif). (Com)