Roma: Armi e droga nei box auto, due arresti in zona a Tor Bella Monaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Droga e armi per difenderla in zona Casilina a Roma. In due interventi diversi, gli agenti del VI Distretto Casilino, hanno arrestato due uomini. Il primo arresto è avvenuto in via Casilina, all'altezza dell'incrocio con via di Tor Vergata, gli agenti hanno notato un giovane in sella ad un ciclomotore che, alla vista della "volante", ha accelerato cercando di confondersi nel flusso delle macchine. Insospettiti, i poliziotti lo hanno inseguito e fermato. Si tratta di un 18enne romano il quale aveva indosso soltanto una chiave di un box di cui il giovane non sapeva giustificare il possesso. Pazientemente, gli agenti, hanno iniziato tentare di aprire uno ad uno, i box della zona in via dell'Archeologia fino a quando, in uno di essi, la serratura non è scattata. L'immediata perquisizione ha permesso di trovare una pistola semiautomatica calibro 9 e 25 cartucce, 4 bilancini di precisione, circa 19 grammi di cocaina, 64 grammi di mannite utilizzate per il taglio e 20 grammi di cristalli. (segue) (Rer)