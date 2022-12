Roma: Armi e droga nei box auto, due arresti in zona a Tor Bella Monaca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di 43 grammi di hashish, mille euro in contanti e 2 quaderni con cifre nomi e numeri, riconducibile all'attività di spaccio. Dopo la convalida dell'arresto per il giovane è stata disposta la custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Altri agenti dello stesso distretto Casilino hanno arrestato un 68enne italiano per i reati di detenzione abusiva di armi e ricettazione. I poliziotti, a seguito di un'attività investigativa, venuti a conoscenza della possibilità che l'uomo potesse detenere delle armi in casa, si sono immediatamente portati presso la sua abitazione rinvenendo 2 ottiche mentre, nei box antistanti sono state rinvenute 2 armi comuni da sparo entrambe risultate provento di furto e munizionamento da caccia. L'arresto è stato convalidato e per l'uomo è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. (Rer)