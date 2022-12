Roma: auto parcheggiata come magazzino droga e cassa, 22enne arrestato per spaccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti di polizia del VI Distretto Casilino, in via Aldo Capitini, nel quartiere Ponte di Nona, hanno arrestato in 22enne italiano. Il giovane era stato notato dagli uomini in borghese prelevare più volte alcuni piccoli involucri da un'automobile parcheggiata nelle vicinanze. Convinti di trovarsi di fronte ad una attività illecita i poliziotti lo hanno fermato. All'atto della perquisizione personale e all'interno della macchina sono stati rinvenuti 3 grammi di cocaina e 1150 euro in contanti. Dopo la convalida per il ragazzo è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria.(Rer)