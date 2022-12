Viabilità: Anas, strada statale 36 racc “Raccordo Lecco-Valsassina” chiusa per incidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota che la strada statale 36 racc "Raccordo Lecco-Valasassina" è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente all'interno della galleria "Valsassina" al km 0,600, in prossimità dell'innesto sulla SS36. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. L'incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli causando il ferimento di due persone. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. (Com)