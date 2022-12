Cina: Covid, autorità allentano restrizioni dopo proteste contro protocollo sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità cinesi stanno allentando le restrizioni anti Covid-19, in risposta alla violenta ondata di proteste contro il protocollo sanitario che ha travolto il Paese. La città di Shenzhen, nel sud-est della Cina, non richiede più un test negativo per accedere al trasporto pubblico e entrare nei parchi. Misure simili sono state adottate nelle città di Chengdu e Tianjin. A Pechino alcune cabine per i test anti Covid sono state rimosse, dopo che le autorità locali hanno rimosso l’obbligo di test negativo per entrare nei supermercati e si preparano a fare lo stesso per l'accesso alle metropolitane. Un cambio di passo nella battaglia contro il virus era già stato segnalato dalla vice prima ministra Sun Chunlan, che in un recente articolo pubblicato dall'agenzia di stampa statale "Xinhua" ha affermato che "il Paese è messo a confronto con una nuova situazione e nuovi compiti nella prevenzione e nel controllo del virus". (Cip)