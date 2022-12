© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non dimentichiamo da dove veniamo", ha premesso in apertura dell'Assemblea nazionale di Italia viva dal titolo "Palla al centro", a Milano, il leader Matteo Renzi. L'Assemblea si tiene "il 4 dicembre nel giorno in cui abbiamo perso" il referendum costituzionale, ha ricordato Renzi che al tempo era premier e apparteneva al Partito democratico. (Rin)