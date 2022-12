Iv: Renzi, accordo di federazione con Azione, ma resto in campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al termine della mia relazione vi proporrò di votare un mandato a fare un accordo con Azione di Carlo Calenda". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel corso dell'Assemblea nazionale del partito a Milano dal titolo "Palla al centro". Vi chiederò una federazione e non un partito che da subito porterà Italia viva a cambiare un po' fisionomia", ha spiegato per poi aggiungere "Io non lascio il campo".(Rin)