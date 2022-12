Business news: Zimbabwe, Authority dispone sospensione produzione energia elettrica dalla principale diga idroelettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Zimbabwe deve sospendere la produzione di energia derivata dalla diga idroelettrica di Kariba, sua principale fonte elettrica. Lo ha dichiarato la Zambezi River Authority (Zra), ente congiunto di Zambia e Zimbabwe per il settore energetico, spiegando che i livelli di stoccaggio dell'acqua sono attualmente troppo bassi per consentire una regolare produzione di energia e che per questo motivo Harare potrà riprendere a produrre energia dalla diga di Kariba solo a gennaio. La struttura - che garantisce allo Zimbabwe oltre il 60 per cento della sua domanda di elettricità - ha infatti già esaurito la sua dotazione annuale di acqua per la produzione elettrica e sta consumando la quota zambiana. Attualmente il suo serbatoio ha il 4 per cento di acqua utilizzabile, corrispondente a un quarto del livello dell'anno scorso. La notizia è un duro colpo per gli abitanti dello Zimbabwe, che già affrontano attualmente blackout di 12 ore per le disfunzioni di rete dovute alla mancanza di manutenzione degli impianti datati. (Res)