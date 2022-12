Business news: Descalzi (Eni), sfida degli approvvigionamenti rafforza legame storico con l'Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il legame storico con l'Africa inevitabilmente si rafforza man mano che affrontiamo la sfida della sicurezza degli approvvigionamenti tenendo presenti i nostri obiettivi di transizione energetica: transizione e sicurezza sono proprio le due dimensioni su cui dobbiamo continuare a lavorare attraverso le nostre partnership. Lo ha scritto su LinkedIN l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. “Al momento stiamo annunciando iniziative che rappresentano un tratto distintivo del nostro approccio al business tradizionale, come la realizzazione di impianti fotovoltaici in Egitto e Algeria per alimentare i nostri asset e il progetto Baleine in Costa d'Avorio, che sarà il primo sviluppo net-zero (ambito 1+2) in Africa”, ha scritto Descalzi, sottolineando come la decarbonizzazione a monte sia solo una parte dell’impegno per una transizione giusta. “Da diversi anni investiamo nell'accesso all'energia in Africa, sostituendo carbone e biomasse con il gas che produciamo e lavorando anche per sostituire il gas con le rinnovabili, come in Algeria ed Egitto, con l'obiettivo di raggiungere in futuro anche altre realtà africane”, ha spiegato Descalzi. (Res)