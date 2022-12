Business news: Descalzi (Eni), arrivato a Gela primo carico di olio vegetale per bioraffinazione prodotto in Kenya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi è arrivato alla raffineria di Gela, in Sicilia, (una delle bioraffinerie più innovative d’Europa) il primo carico di olio vegetale utilizzato nella bioraffinazione prodotto nel primo agri-hub di Eni in Kenya. Lo ha scritto su LinkedIN l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, sottolineando come la produzione l’olio vegetale per la bioraffinazione non sia in competizione con l'agricoltura per l'alimentazione. “Continuiamo a garantire l'integrazione del continente africano nella filiera della mobilità sostenibile, con iniziative agricole per la produzione di olio vegetale utilizzato nella bioraffinazione, attualmente in corso in Kenya e Congo e recentemente avviate in Ruanda, ora allo studio anche in Angola, Mozambico, Benin e altri Paesi”, ha scritto Descalzi. “È quindi in fase di sviluppo un innovativo modello di integrazione verticale delle bioraffinerie: rappresenta un significativo esempio di sostenibilità per l'ambiente, attraverso il suo contributo alla decarbonizzazione del settore dei trasporti, ma anche per l'economia, attraverso la promozione dello sviluppo rurale, e per la società, attraverso l'elevato impatto occupazionale del progetto”, ha concluso Descalzi. (Res)