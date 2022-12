Business news: Camerun, Fondo del Kuwait per lo sviluppo investirà 20 milioni di dollari in risicoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo del Kuwait per lo sviluppo (Fkd) investirà 13 miliardi di franchi Cfa (20 milioni di dollari) in progetti per migliorare la produzione di riso in Camerun e ridurne l'importazione. L'impegno, riferisce "Financial Afrik", è stato preso dal fondo kuwaitiano nel quadro del progetto di sviluppo avviato nel Paese africano per lo sviluppo della risicoltura, come confermato anche dal ministero camerunense per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale. Secondo un rapporto pubblicato a fine settembre dal centro di studi sudafricano "Iss", a fronte di un piano di investimenti mirati entro il 2043 il Camerun potrebbe ridurre del 31,7 per cento la sua dipendenza dalle importazioni di derrate alimentari quali riso, grano, pesce, il malto e lo zucchero di barbabietola. Per concretizzare questa prospettiva, sostengono gli studiosi, sarà necessario incrementare le attività del settore agricolo, con progetti che potrebbero di fatto portare il Camerun a ridurre l'importazione di prodotti agricoli al 2,8 per cento della domanda agricola totale. Una quota nettamente inferiore alla media, stimata al 36,8 per cento, dei Paesi africani a più basso reddito medio. (Res)