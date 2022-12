Italia-Medio Oriente: Tajani incontra omologo palestinese Malki, focus su soluzione dei due Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato l’omologo dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Riad Malki a margine dell’ottava edizione dei Med Dialogues che si è conclusa ieri a Roma. Lo ha reso noto Tajani su Twitter. “Ho ribadito la posizione italiana per soluzione dei due Stati come unica via per una pace duratura tra Palestina e Israele. Ho ricordato il ruolo dei nostri Carabinieri nella missione a Hebron, ai quali va il mio ringraziamento”, ha concluso.(Res)